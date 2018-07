Após 14 meses de sofrimento, jogador de rúgbi volta a treinar

Pedro conta que sofreu de tendinite crônica por 14 meses antes de ser operado e teve de se afastar dos treinos. "Acho que o problema começou com um golpe, mas como não parei de jogar, foi piorando."

Antes de optar pela cirurgia o atleta passou por todo tipo de tratamento disponível, sem sucesso. "Fiz fisioterapia, choque, tudo o que você possa imaginar. Chegou uma hora que não dava mais, a dor era muito intensa."

Segundo ele, a decisão de fazer a cirurgia surgiu após um exame mostrar que a perna com o problema estava 46% mais fraca que a outra. Como tinha ouvido falar da técnica do PRP para acelerar a cicatrização e a recuperação, Pedro topou ser tratado com ela.

A cirurgia aconteceu no dia 31 de agosto deste ano. O médico retirou um pedaço do tendão que estava calcificado a aplicou o gel de PRP na lesão para ajudar na cicatrização. No dia seguinte, Pedro já não sentia dor; depois de uma semana, já caminhava normalmente; em um mês, o atleta voltou a treinar na piscina e na bicicleta. "Vou voltar a correr na próxima semana", diz.

Sem o uso do plasma rico em plaquetas, o tempo de recuperação seria, no mínimo, o dobro. A expectativa de Pedro é conseguir voltar a jogar na seleção em um mês. "Já estou com a perna mais forte e não tenho mais dores. Quero disputar o mundial em Dubai, em dezembro." / F.B.