Após 17 anos, conselho do patrimônio de SP tomba a City Lapa

Dezessete anos depois de ter entrado em discussão, o tombamento da City Lapa (Alto da Lapa e Bela Aliança), bairro de ruas arborizadas, largas e sinuosas na zona oeste de São Paulo, foi aprovado na terça-feira, 31, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

Saiba o que pode e o que não pode nos bairros tombados

Reforma permitida: O tombamento não "congela" os lotes e o entorno, como outros marcos da cidade. Ou seja, não veta que imóveis sejam demolidos e ampliados. Qualquer interferência terá de ter aprovação

Árvores e ruas intocáveis: A resolução proíbe mudanças no traçado das ruas e na arborização

Verticalização controlada: Prédios não estão proibidos, mas devem ter altura máxima de 9 metros, recuos mínimos de 5 metros de frente e fundo e 1,5 metro nas laterais dos prédios em relação à rua e aos muros

Área verde: O tombamento prevê uma árvore a cada 7 metros lineares nas calçadas

Muros: Os muros das residências devem ter, no máximo, 3 metros de altura

Área permeável: Os terrenos devem ter, no mínimo, 30% de sua área permeável, com arborização de grande porte

O tombamento da City Lapa - projetado na década de 1920 pela Companhia City -, consolida a preservação do atual traçado urbano dentro de um perímetro de cerca de 2 milhões de metros quadrados, composto por 24 ruas. Na tentativa de recuperar ainda mais o traçado concebido pela City - contraponto residencial ao bairro vizinho da Barra Funda, essencialmente industrial -, o Conpresp abriu um novo processo de tombamento para outras 11 quadras, não incluídas no pedido inicial de preservação. "A ideia é preservar as características originais do bairro, uma ilha de exceção em meio aos bairros verticais da cidade", disse o diretor do DPH, Walter Pires.

Com a aprovação do tombamento dessa área, qualquer construção na City Lapa deve ser realizada seguindo algumas diretrizes e a altura não poderá ultrapassar os 9 metros (veja ao lado). "Todas essas especificações serão fiscalizadas quando o morador for fazer o pedido de autorização para uma reforma, por exemplo", afirma Pires. "Se ficar comprovado qualquer tipo de desrespeito, o responsável será multado."

Moradores da City Lapa veem a aprovação do Conpresp como uma "vitória do bom senso" - a análise é de que a aprovação deve ajudar, também, em processos judiciais. "Temos quatro ações na Justiça contra obras que começaram no bairro que desrespeitavam as especificações da Companhia City. O tombamento deve ajudar a terminar de uma vez com os litígios", afirma o arquiteto Roberto Rolnik, presidente da Associação de Moradores do Alto da Lapa e da Bela Aliança.

Os moradores ainda apelaram ao Ministério Público, no ano passado, para barrar um projeto da Artesp (agência reguladora de transportes do Estado), que previa a construção de uma alça do Complexo Anhanguera no bairro. "É o fim de uma luta", analisa Rolnik. "É uma vitória também ambiental, pois áreas permeáveis como a da City Lapa são importantes para combater o fenômeno das ilhas de calor", afirma a urbanista Lucila Lacreta, do Movimento Defenda São Paulo.

O tombamento impede, também, a ação de incorporadoras, que pretendam unir lotes para construir grandes empreendimentos. " Remembramentos, desmembramentos e desdobros serão analisados pontualmente pelo Conpresp e, nesse caso, dificilmente serão autorizados", afirma Pires.