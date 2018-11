Após 1o tri, Itaú vê crédito e inadimplência crescendo

"Ainda prevemos crescimento de 10 a 15 por cento da carteira de crédito em 2009", disse o diretor financeiro do banco, Sílvio de Carvalho, em teleconferência com jornalistas. "Mas vai ser difícil expandir o crédito fortemente e reduzir as taxas num ambiente de inadimplência em alta", adicionou.

O maior banco do país apurou lucro recorrente de 2,56 bilhões de reais entre janeiro e março, 5,8 por cento menor do que o obtido em igual período do ano passado, devido ao "alastramento dos efeitos adversos da crise internacional sobre vários setores de atividade", comentou a instituição em relatório.

Umas das evidências desse cenário foi o menor crescimento do estoque de crédito, que atingiu 272,7 bilhões de reais no período, um avanço de 25,1 por cento em doze meses, mas que cresceu modestos 0,1 por cento em relação ao fim de 2008.

Enquanto isso, a inadimplência subiu para 5,6 por cento, chegando ao maior nível em dois anos, mas vai continuar subindo até atingir cerca de 6,9 por cento em meados do terceiro trimestre, segundo Carvalho, antes de voltar a cair.

O resultado foi o aumento nas despesas com provisões para créditos de liquidação duvidosa, que impuseram uma despesa extra de 3,83 bilhões de reais no trimestre, volume que vai subir ainda mais seguindo a inadimplência, disse Carvalho.

Não bastasse o peso de ter tido que se preparar para perdas futuras maiores, o Itaú também teve o resultado pressionado pelo declínio de 5,4 por cento nas receitas com serviços, com os efeitos das novas normas do Banco Central para cobrança de taxas bancárias.

Essa combinação pesou na rentabilidade sobre patrimônio líquido do grupo, importante indicador de lucratividade dos bancos, que ficou em 18,2 por cento no primeiro trimestre, abaixo dos 27,1 por cento registrados um ano antes.

Os dados reforçam a tendência do setor. Na segunda-feira, o Bradesco, reportou queda de 9,6 por cento no lucro do primeiro trimestre. Na semana passada, o braço no Brasil do espanhol Santander informou que seu lucro no período despencou 36,8 por cento. Em ambos os casos, a justificativa para os resultados mais fracos foi a mesma.

UNIBANCO

No caso do Itaú, o lucro final ainda foi espremido pelos efeitos da contabilização de um ágio de 491 milhões de reais referentes à compra pelo Itaú de parte das ações que o Citigroup detinha na Redecard e que foram vendidas numa oferta pública secundária em março.

Com isso, o resultado líquido foi de 2,015 bilhões de reais, 27,6 por cento a menos que em igual intervalo de 2008 na base proforma, já que Itaú e Unibanco se uniram numa só instituição apenas em novembro.

Carvalho disse que o grupo já está obtendo sinergias com a integração das operações, embora tenha evitado comentar números. No trimestre, o conglomerado reduziu o número de funcionários em 2,4 por cento em relação ao final do ano passado, para 106,2 mil colaboradores e fechou mais de 100 caixas eletrônicos.

"Também temos ganhos à medida que contratos com fornecedores têm sido renovados", disse.

O executivo admitiu que a possibilidade de extinção da marca Unibanco está sendo discutida internamente, mas que ainda não houve uma definição final a respeito.

Ele reiterou que o grupo não tem planos para novas aquisições em mercados no exterior.

"Nosso foco agora é a integração. Internacionalização é um assunto para o futuro", afirmou.