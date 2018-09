Após 2 horas, seqüestro termina na zona sul de SP Um casal foi mantido refém por quatro assaltantes durante cerca de duas horas na tarde de hoje em uma casa em Moema, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, por volta das 17 horas, os suspeitos tentaram assaltar um imóvel e renderam os namorados com a aproximação da polícia. A informação preliminar da PM era de que os bandidos mantinham apenas uma pessoa refém dentro do imóvel. Após duas horas de negociações, as vítimas foram liberadas e os bandidos se entregaram. Com eles, a polícia apreendeu duas pistolas e dois revólveres. O caso foi encaminhado ao 27º Distrito Policial.