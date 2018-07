Após 20 horas, acaba rebelião em penitenciária do Pará Após mais de 20 horas, terminou nesta tarde a rebelião na Penitenciária Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no Pará. A informação é da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE/PA). Os cerca de 300 detentos mantinham quatro agentes penitenciários reféns desde a tarde de ontem, segundo informações da Polícia Militar.