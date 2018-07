Após 20 horas, termina rebelião em presídio de SP Após mais de 20 horas, foi encerrada na manhã desta segunda-feira, 15, a rebelião que deixou dois presos mortos e 68 visitantes, incluindo crianças e mulheres grávidas, reféns no presídio de Itirapina, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SAP), a situação se normalizou por volta das 08h20. A Tropa de Choque entrou no presídio após o final das negociações para revistar os presos e levá-los de volta às suas celas.