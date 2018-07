Após 23 anos, INSS indeniza idosa de 107 anos em GO

A idosa, moradora de um barracão modesto no fundo de um lote em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, em entrevista à TV Anhanguera, falou nesta quinta-feira, 24, que vai realizar o sonho de reformar a casa da frente do imóvel, onde deixou de morar porque as paredes foram condenadas, sob risco de caírem sobre ela. "Passou do tempo de me darem esse dinheiro", comentou sobre a decisão, que saiu no dia 3. Já o montante, ainda deverá ser depositado em aproximadamente 60 dias.

Vários dos aposentados que entraram com a ação na mesma época já morreram. O advogado da idosa, Luiz Cordeiro, explicou que os aposentados na mesma condição dela, de trabalhadores rurais, conquistaram, com a Constituição de 1988, o direito à integralidade do salário mínimo, mas precisaram recorrer ao Judiciário para receberem as diferenças. Na reportagem, o juiz da comarca, Éder Jorge, justificou que eram mais de 870 aposentados na mesma ação, o que, devido aos inúmeros recursos apresentados pelas partes, atrasou uma solução para a demanda.