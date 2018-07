Após 23 anos, justiça manda prefeitura despoluir rio Depois de 23 anos, a Justiça condenou a prefeitura de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, a tratar todo o esgoto que, à época, era lançado sem tratamento no rio que dá nome à cidade. A ação civil pública foi iniciada em 1989 e a sentença, divulgada nesta segunda-feira, quase se torna inócua. A cidade já trata 96% do esgoto e, com a operação da estação de tratamento de Aparecidinha, em outubro, vai zerar o lançamento dos dejetos no rio. Durante a tramitação do processo, a cidade teve seis administrações e quatro prefeitos, dois deles reeleitos.