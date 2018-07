Após 24 dias de internação, Niemeyer reaparece em público. De bom humor

Apesar do calor, ele estava bem humorado e surpreso diante de tanta gente. Cem pessoas foram ver o maior arquiteto brasileiro de perto. "Mas, Jorge, eu queria uma coisa simples", brincou com o prefeito Jorge Roberto da Silveira (PDT). Niemeyer não fez discurso. Passou o tempo todo sentado ao lado da mulher. "Estou aqui de intrometido." O arquiteto estava feliz por rever o Memorial, desenhado por ele para o Caminho Niemeyer, que reúne outras sete construções. Niemeyer completa 102 anos no dia 15. Não vai fazer festa. "É muita idade. Não fica bem. Vou deixar as portas abertas para os amigos aparecerem."