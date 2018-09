Após 25 horas, presos libertam reféns em presídio na BA Encerrou-se a rebelião de três presos no conjunto penal de Serrinha, no interior da Bahia. Por volta das 11 horas deste sábado, Eduardo Marcelo da Rosa, Ademir Lima de Oliveira e José Jackson dos Santos entregaram-se à polícia. O agente penitenciário e os quatro funcionários de uma empresa terceirizada que trabalham na cozinha do presídio foram libertados ilesos. Uma sexta refém já havia sido liberada no início da manhã, ao passar mal. Após tentarem fugir na manhã de ontem, Eduardo, Ademir e José invadiram a cozinha do presídio, pegaram facas e fizeram os seis funcionários reféns. Para por fim ao caso, a polícia atendeu à reivindicação dos presos. "A principal era a transferência para Salvador e nós concordamos considerando as várias circunstâncias que envolviam o caso", afirmou o superintendente de Assuntos Penais, coronel Francisco Leite. O coronel não revelou, entretanto, o nome da unidade para a qual o trio seria levado.