Após 2h, bombeiros ainda tentam apagar fogo em Itapevi

A corporação informou que a brigada de incêndio da empresa retirou as pessoas do local e tentou efetuar as primeiras ações de combate ao fogo. As equipes do Corpo de Bombeiros encontram dificuldade em finalizar os trabalhos por causa da grande quantidade de material inflamável na fábrica.

Segundo a concessionária Viaoeste, que administra a Castelo Branco, o acesso para as alças de acesso da rodovia para a cidade de Jandira estão bloqueadas na altura do quilômetro 32. O motorista que segue pela Castelo Branco em direção a São Paulo e pretende entrar na cidade de Itapevi deve acessar o retorno no quilômetro 26.