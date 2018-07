Após 4 décadas, um Jimi Hendrix ainda delirante

Entra ano, sai ano, lançamentos póstumos envolvendo Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin e Kurt Cobain - roqueiros que coincidentemente tornaram-se verdadeiras lendas após morrerem com a mesma idade, 27 anos - entopem as prateleiras das lojas. A bola da vez é Jimi Hendrix, com o álbum Valleys of Neptune, previsto para chegar ao mercado no início de março.

Lançado quase 40 anos após a morte de Hendrix (ocorrida nas primeiras horas de 18 de setembro de 1970, em Londres), o disco tem 12 gravações inéditas feitas pelo guitarrista, registradas entre fevereiro de 1969 e maio de 1970, no período posterior ao álbum Eletric Ladyland (1968), em sessões ao lado de seu trio Jimi Hendrix Experience.

Diferente da maioria dos discos do artista lançados postumamente, que apresentam registros de apresentações ao vivo, como a histórica de Woodstock, Valleys of Neptune traz algumas composições que já haviam aparecido em outros álbuns de Hendrix, mas desta vez em gravações feitas em estúdio. E não há surpresas em nenhuma das faixas, elas apenas ratificam a genialidade de Hendrix que o imortalizou, se não o maior, como um dos maiores guitarristas de todos os tempos.

O disco abre com um petardo, Stone Free, que havia sido lançada originalmente em 1967, no antológico Are You Expererienced. A versão agora revelada é uma gravação completamente diferente da original, mas que naturalmente preserva a guitarra distorcida e delirante de Hendrix.

Na sequência, a música que batiza o disco, Valleys of Neptune, impressiona pela limpeza do som e as convenções e breques certeiros e entrosados de Hendrix com Mitch Mitchell (bateria) e Billy Cox (baixo). Gravada entre setembro de 1969 e maio de 1970, a versão tocada pela banda inteira nunca havia sido apresentada anteriormente.

Grande destaque do disco também são dois covers. O primeiro, da famosa Bleeding Heart, de Elmore James, com uma versão bem diferente da que já havia aparecido no álbum South Saturn Delta (1997), desta vez impressionando pela versatilidade de Hendrix na guitarra em termos de dinâmica, alternando picos e vales de calmaria e tensão. O segundo, de Sunshine of Your Love, nunca havia sido lançado, e começa lembrando o famoso riff de guitarra do Cream, com uma viagem instrumental de quase sete minutos em que Hendrix dialoga com a bateria, abusando da técnica ao abafar as cordas da guitarra e tocá-la de forma mais rítmica do que melódica.

Valleys of Neptune ainda traz novas versões de faixas que já tinham aparecido em outros discos de Hendrix, como Hear My Train A Comin, Mr. Bad Luck, Lover Man, Fire e Red House. Além de temas inéditos, gravados em abril de 1969, como Ships Passing Through the Night, Lullaby for the Summer e Crying Blue Rain, que são verdadeiros chacoalhões na alma de quem os ouve.

Ainda no começo de março, a Sony Music e a Experience Hendrix LLC, fundação que cuida do patrimônio do artista, prometem outros lançamentos. Estão previstas reedições em CD e DVD dos três primeiros álbuns de Hendrix, Are You Experienced, Axis: Bold As Love e Eletric Ladyland. Cada um dos discos será acompanhado de um documentário contando o processo de criação, com entrevistas dos músicos e dos produtores. Há ainda a promessa de relançar o álbum duplo Live At Woodstock, que também ganhará versão em Blu-ray.