Após 4 dias, termina greve de funcionários da Sabesp

Os trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) encerraram nesta sexta-feira, 6, a greve de quatro dias, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema). A resolução foi tomada durante reunião em assembléia na Praça da Sé, no centro de São Paulo, após aprovação da proposta da empresa, de reajuste de 5,03%, reajuste de 9,09% da gratificação de férias, reajuste de 10% no vale-refeição e na cesta básica, reajuste de 4,51% no auxílio-creche e garantia no emprego a 98% do efetivo, entre outros.