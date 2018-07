Após 41 dias, previsão é de chuva hoje

A meteorologista do Inmet Neide Oliveira explica que a massa de ar seco que estava estacionada sobre o Estado enfraqueceu e permitiu que um sistema de ar frio vindo do oceano trouxesse mais umidade. "Como a massa de ar por trás desse sistema está muito forte, ela conseguiu influenciar todo o Estado, especialmente a capital."

A umidade trouxe também queda nos termômetros. A previsão da Climatempo é que a máxima fique em 23ºC nesta terça-feira e 21ºC na quarta-feira. Na semana passada, a média na capital foi de 27ºC.

As temperaturas amenas trazidas por essa frente fria não devem, no entanto, permanecer até o fim da semana. Segundo Neide Oliveira, na quinta-feira a massa de ar já volta para o oceano. "Na quinta a temperatura sobe para 24ºC e, no dia seguinte, para 28ºC. A umidade diminui, mas não vamos chegar no estado crítico registrado na semana passada." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo