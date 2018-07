Após 42 dias de estiagem, chuva reduz poluição em SP

A chuva que atingiu o Estado de São Paulo a partir das 22 horas de sábado e continuou indo e voltando no domingo, 3, foi um alívio para os pulmões dos paulistanos. Depois de 42 dias de estiagem, ela ajudou a diminuir a poluição na região metropolitana, interior e litoral. Choveu também no Rio de Janeiro, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, outras regiões que sofriam com o clima seco. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que as precipitações elevaram para quase 100% a umidade relativa do ar no fim de semana. Na sexta-feira, esse índice chegou a 19%, ou "estado de alerta", segundo tabela da Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera adequada a umidade acima dos 30%. Além de maior umidade, a chuva (que ajuda a dispersar poeira) e os ventos (que dispersam o monóxido de carbono expelido pelos automóveis) também ajudaram a reduzir os níveis de poluentes, que formaram nos últimos dias uma verdadeira capa cinza sobre a cidade. De acordo com o boletim das 20 horas de domingo da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (Cetesb), a qualidade do ar melhorou em todos os pontos de observação e era considerada boa no Estado - exceto nas estações de Ribeirão Preto e Cubatão, que apesar da melhora, ainda tinham qualidade regular. Mais chuva A passagem de uma frente fria de fraca intensidade continua deixando o céu nublado em São Paulo, ao longo desta segunda, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O dia, apesar da nebulosidade, terá algumas aberturas de sol. As temperaturas devem chegar aos 21ºC no período da tarde e não há previsão de chuva. À noite, a máxima diminui um pouco, chegando aos 17ºC. Nesta terça, 05, o sol deve alternar com pancadas de chuva e possíveis trovoadas no decorrer do dia. As temperaturas devem oscilar entre os 13ºC e 23ºC.