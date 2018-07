Após 43 dias, professores de Salvador encerram greve Os professores da rede municipal de Salvador decidiram na manhã de hoje voltar às atividades, depois de 43 dias entre paralisação de advertência e greve. Reunidos na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), na capital baiana, os educadores resolveram aceitar a proposta da prefeitura de reajuste de 3% nos salários e mais dois avanços de referência - progressão linear dos professores no plano de cargos e salários -, um retroativo a maio e outro a ser realizado em setembro. Cada avanço corresponde a 2,5% de aumento salarial.