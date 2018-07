Após 5 horas, menor liberta refém e se entrega em Goiás Após mais de cinco horas de negociações, o menor que mantinha uma jovem de 20 anos como refém em uma casa na periferia de Goiânia libertou a vítima e se entregou à polícia por volta das 15 horas de hoje. Ninguém se feriu. Débora Mendes Moreira estava desde a manhã sob a mira de um revólver calibre 38. De acordo com o major Wilson Brasil, da Polícia Militar, C.F.P.S., de 16 anos, assaltou um mercado e, ao ser perseguido pela polícia, invadiu a casa da jovem, onde a fez refém junto com a mãe. Minutos após o início das negociações, o menor libertou a mãe de Débora. O adolescente, que já tem passagem pela polícia, chegou a atirar para o alto e a derramar éter com gasolina dentro da casa, ameaçando atear fogo. A polícia cortou o telefone, a água e a luz da residência. O major ainda informou que o adolescente havia fugido de uma casa de recuperação de menores infratores, onde estava por roubar um carro.