Após 6 meses, São Paulo volta a registrar casos de dengue

Após seis meses, a capital paulista voltou a ter casos de dengue. A Secretara Municipal da Saúde informou nesta quarta-feira, 14, que dois moradores dos bairros do Campo Limpo e do Sacomã, na zona sul, contraíram a doença no fim do mês passado. A pasta não soube informar a identidade deles. Antes, o último caso havia sido registrado em 12 de junho. Ao todo, 216 pessoas acabaram infectadas no ano passado. Em 2007, foram 2.624. Em nota, a secretaria informou que intensificou as ações de controle nas duas regiões onde foram verificados os dois casos. Entre elas estão as vedações de caixas d''água, busca e eliminação de criadouros, visitas de casa em casa, operações "cata-bagulho", mutirões e nebulizações - tratamento químico para eliminar o mosquito Aedes aegypti. A pasta ressalta que a população precisa estar alerta neste ano, em razão do calor e das chuvas.