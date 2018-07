Após 7 anos, centro de estudo no AM não pode contratar Mais de cem pesquisadores e técnicos batem ponto todos os dias em um dos quase 20 laboratórios em operação no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), em Manaus. Curiosamente, porém, nenhum nome consta da lista de funcionários. Na verdade, o CBA nem existe do ponto de vista jurídico, apesar do prédio de 12 mil metros quadrados instalado na capital amazonense e dos R$ 60 milhões gastos no projeto. Sem personalidade jurídica, o CBA foi criado em 2002 e ainda não tem orçamento próprio nem pode contratar pessoas - todos os cientistas e técnicos são bolsistas.