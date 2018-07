Após 84 dias, Coritiba volta ao Couto Pereira Depois de 84 dias sem poder jogar no Couto Pereira, em razão de a CBF ter exigido algumas obras, como trajeto mais seguro para os árbitros até o vestiário e isolamento de torres metálicas, o Coritiba volta ao estádio, hoje, às 19h30, contra o Nacional. A liberação não vale para o Brasileiro: o clube foi punido pelo STJD com perda de 30 mandos devido à invasão de campo e violência no jogo contra o Fluminense, ano passado.