Após acidente, 20 milhões de abelhas escapam de caminhão nos EUA

Ao menos 20 milhões de abelhas escaparam do caminhão que as transportava, depois que o veículo capotou em uma rodovia no estado americano de Utah.

A estrada ficou fechada durantes várias horas no domingo à noite, enquanto apicultores locais tentavam recapturar as abelhas ou ao menos evitar que elas alcançassem as cidades da região.

As abelhas estavam sendo levadas para a Califórnia, onde seriam usadas para fazer a polinização em uma plantação de amêndoas.

O motorista do caminhão e dois policiais foram picados, mas ninguém ficou seriamente ferido.

Janelas fechadas

"O motorista perdeu o controle do caminhão, bateu em uma barreira de concreto e capotou", disse o policial Todd Johnson. "Daí, obviamente, as abelhas se espalharam por toda a parte."

O oficial informou que a rodovia foi reaberta na manhã de segunda-feira, mas as autoridades alertaram os motoristas a manterem as janelas do carro fechadas.

"Tentamos mover as abelhas para o mais longe possível das áreas metropolitanas", disse o apicultor Melvin Taylor à agência de notícias Reuters, em referências às abelhas que continuavam em suas colmeias.

Juntamente com outros produtores, eles transportaram as colmeias que ainda estavam nos compartimentos transportados pelo caminhão, para depois devolvê-las ao apicultor dono dos insetos.