Após acidente com caminhão, Raposo Tavares é liberada O quilômetro 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Osasco, na Grande São Paulo, foi totalmente liberado por volta das 15 horas de hoje. O trecho estava interditado desde as 12h50, quando um caminhão carregado com tomates tombou na pista sentido capital paulista. Ninguém ficou ferido. Como a carga se espalhou pela via, foi necessário bloquear duas das três faixas da pista tanto no sentido capital quanto no sentido Cotia. A medida prejudicou o tráfego e o congestionamento chegou a sete quilômetros em cada sentido. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), às 15h45, havia lentidão apenas entre os quilômetros 17 e 19, no sentido interior. Nesta tarde, o motorista também enfrentava morosidade nas Rodovias Presidente Dutra e Régis Bittencourt, no sentido São Paulo. A primeira tinha morosidade do quilômetro 229 ao 231, na chegada à capital. Na segunda, a fila de engarrafamento atingia 18 quilômetros, a partir do quilômetro 368, em Miracatu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação ruim na Régis ainda é decorrente da interdição da via no início da manhã, por conta da queda de óleo na pista.