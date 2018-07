Após acidente com namorada de filho, Cabral tira licença O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), anunciou que ficará de licença do cargo de hoje até domingo, "por motivos de ordem pessoal". A assessoria de imprensa do governo informou sobre o ofício, encaminhado hoje à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), após divulgar nota em que Cabral lamentava a morte da estudante Mariana Noleto, de 20 anos, namorada de um de seus filhos, Marco Antônio.