Após acidente em musical, Thiago Fragoso segue no CTI O ator Thiago Fragoso, que despencou de uma altura aproximada de cinco metros durante cena do musical "Xanadu", ontem à noite, está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Casa de Saúde São José, com cinco costelas quebradas. O hospital informou que o quadro clínico é estável. Não há previsão de alta.