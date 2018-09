Após acidente, escola é depredada no interior de SP

Duas janelas e uma porta foram arrombadas, um portão de ferro foi roubado e vários pacotes de alimentos usados para a merenda escolar foram espalhados na área externa da escola. O problema só foi constatado hoje pela manhã, com a chegada dos funcionários.

Segundo informações da diretora da escola, Leila Prado Alves da Silva, o alarme existente no local não chegou a ser acionado. O equipamento de segurança é controlado pela Guarda Civil Municipal que, em situações semelhantes, envia viaturas até os prédios públicos municipais imediatamente após o alerta.

A invasão teria ocorrido pelos fundos da escola, onde um muro foi derrubado ao ser atingido por um carro, durante a madrugada de sábado.

Para os guardas civis que estiveram no local, a queda do muro não tem relação com o vandalismo praticado na escola.

"Alguém bateu o carro no muro por razões desconhecidas, facilitando a entrada dos responsáveis pelos prejuízos", comentou a diretora da escola. O causador do acidente não foi identificado. Apesar dos estragos, as aulas para os quase 1.500 alunos que frequentam o estabelecimento não foram suspensas.