Após acidente, faixas do Rodoanel são liberadas em SP

Mais cedo, dois caminhões colidiram no km 26 da via, em direção ao litoral. Uma pessoa ficou ferida no acidente e foi encaminhada para o pronto-socorro de Embu, na Grande São Paulo. Não há informação sobre o estado de saúde dela.

Outras rodovias registravam lentidão nesta manhã. Às 9 horas, a Rodovia dos Bandeirantes tinha congestionamento no trecho São Paulo - Jundiaí, na pista expressa, sentido interior, do km 19 ao km 20, devido a obras no local. A Rodovia Presidente Dutra registrava trânsito carregado, sentido São Paulo, do km 218 ao 221, em Guarulhos, na pista marginal. No sentido Rio de Janeiro, a Dutra tinha morosidade do km 219 ao 218, na pista expressa, em Guarulhos, por causa de um veículo quebrado na região.

A capital paulista tinha 27 km de engarrafamento. As zonas oeste e sul eram as regiões com maior índice de lentidão, com 9 km de tráfego parado em cada uma. A Radial Leste tinha 3,2 km de lentidão, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk. A pista expressa da Marginal do Pinheiros registrava 2,7 km de trânsito moroso, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.