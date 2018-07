Após acidente, Noar mantém voos suspensos no Recife A empresa Noar Linhas Aéreas decidiu manter a suspensão dos voos nesta manhã e cancelou as decolagens com destino às cidades de Mossoró (RN) e Maceió (AL). A companhia aérea espera retomar as operações no período da tarde. Os voos da empresa estão cancelados desde anteontem, após uma das duas aeronaves da Noar cair perto da praia de Boa Viagem, no Recife. Dezesseis pessoas morreram na tragédia (14 passageiros e 2 tripulantes).