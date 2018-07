Com a batida, um dos caminhões tombou, ocupando toda a pista. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vila Maria. Por conta do engavetamento, todos os veículos que trafegavam no sentido Rio-São Paulo foram desviados para a pista local, que chegou a acumular 10 quilômetros de congestionamento.