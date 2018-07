Após acidente, Polícia Rodoviária libera uma pista da Domênico Rangoni

SÃO PAULO - Depois de sete horas de interdição, provocada pelo tombamento de uma carreta de soja, a Polícia Rodoviária liberou, por volta das 12h30 desta quinta-feira, 17, uma pista da Rodovia Cônego Domênico Rangoni. O acidente registrado por volta das 5h30, quando uma carreta que trazia 48 toneladas de soja para o terminal marítimo de Guarujá tombou na estrada. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Santo Amaro.

Em razão do acidente, o tráfego foi bloqueado na altura do km 270, no sentido de Guarujá. Com isso, o trânsito ficou lento, apresentando problemas desde Cubatão, entre os quilômetros 255 e 252. Para evitar mais congestionamentos, o pedágio da rodovia foi fechado, enquanto a Ecovias, empresa que administra as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, orientava os motoristas para que optassem por rotas alternativas, como a travessia de balsas entre Santos e Guarujá.

Por conta da movimentação de veículos em direção às praias, a Ecovias implementou, à meia-noite desta quinta-feira, a Operação Descida, a fim de dar maior fluidez ao tráfego. De hoje até segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes, a concessionária estima que entre 250 mil a 355 mil veículos deverão descer a serra para passar o feriadão à beira-mar.