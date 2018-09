Após acidente, via na zona sul de São Paulo é liberada Um trecho da Avenida Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista, que foi interditado por volta das 4 horas de hoje em razão do acidente que causou a morte de um motoqueiro, foi liberado pouco depois das 7h30, mas o tráfego seguia complicado na região. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 8 horas, a cidade de São Paulo registrava 108 quilômetros de congestionamento, dos quais mais de 20 quilômetros nas marginais do Pinheiros e do Tietê, por conta de um grave acidente ocorrido na primeira via. Na Marginal do Pinheiros, uma pessoa morreu após ser atropelada na pista expressa, sentido Interlagos, próximo à ponte Fepasa. O motorista fugiu. A CET montou um desvio, utilizando a Marginal do Tietê como rota de fuga do congestionamento causado pela interdição de duas faixas de rolamento da via. Por conta do excesso de veículos, o engarrafamento na Marginal do Tietê chegava a quase 11 quilômetros na pista expressa, começando na ponte da rodovia Castelo Branco até a ponte da Casa Verde. Na pista local a situação era a mesma. A lentidão ia da Castelo até a ponte Júlio de Mesquita Neto, com quase nove quilômetros de tráfego lento.