Após acidente, Woods fica fora de torneio organizado por ele

O norte-americano, maior golfista do mundo, foi internado com lesões no rosto na madrugada de sexta-feira, depois de bater com seu utilitário em uma árvore e um hidrante em frente à sua casa, na Flórida.

"Estou extremamente desapontado porque não poderei estar nesta semana no meu torneio", disse Woods, de 33 anos, em nota no seu site oficial. "Tenho certeza de que será um evento excepcional, e lamento muito que não possa estar lá."

O torneio beneficente de 5,75 milhões de dólares, já vencido quatro vezes por Woods, começa na quinta-feira, reunindo 12 dos 20 melhores golfistas do mundo.

Woods acrescentou que não disputará nenhum outro torneio neste ano.

A despeito dos rumores da imprensa, Woods divulgou nota no domingo assumindo inteira responsabilidade pelo acidente e dizendo que sua esposa, Elin, agiu com heroísmo para ajudá-lo.

Ele afirmou que ainda se sente "bem dolorido" por causa dos cortes e arranhões que sofreu. O incidente continua sendo investigado, e Woods disse que gostaria de manter a privacidade sobre os detalhes.

Considerado um dos maiores golfistas da história, Woods já conquistou 14 títulos importantes e 82 torneios no mundo.