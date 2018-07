Após acusações de Serra, Lula reafirma liberdade de imprensa Não teve o oba-oba do comício da manhã desta segunda-feira, no portão de uma fábrica no ABC paulista, mas a noite deu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a chance de tocar em uma das mais recentes polêmicas na campanha à sua sucessão: liberdade de imprensa.