Após alagamento, Rodovia Fernão Dias é totalmente liberada

O tráfego foi normalizado na rodovia Fernão Dias. A estrada ficou interditada durante mais de 5 horas devido ao alagamento de pista, no quilômetro 82, após a forte chuva que atingiu a região norte da capital paulista e Guarulhos, na Grande São Paulo. O congestionamento passou de 20 quilômetros e o tráfego no sentido São Paulo só foi totalmente normalizado na madrugada. No sentido Belo Horizonte, a liberação da pista ocorreu por volta da meia-noite desta segunda, 26. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu informações de quebra-quebra que teria sido promovido por torcedores em dois ônibus com corintianos que retornavam de Bragança Paulista, no trecho de serra entre Mairiporã e São Paulo. No entanto, quando os policiais conseguiram chegar ao local, encontraram os ônibus vazios. Os torcedores já haviam seguido a pé em direção à capital paulista. Além do problema com os torcedores, os motoristas que ficaram presos no congestionamento tiveram que enfrentar a ação de ladrões que teriam se aproveitado do trânsito parado para praticar furtos.