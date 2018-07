Após ameaça de milícias, varas criminais são transferidas no Rio

Após uma série de ameaças feitas por milicianos e a interrupção de uma audiência a tiros, as duas varas criminais e o Tribunal do Júri de Campo Grande, na zona oeste, se transferiram nesta quinta-feira, 12, para o prédio do Tribunal de Justiça (TJ), no centro do Rio. O presidente do TJ, desembargador Luiz Zveiter, negou que a mudança seja um recuo frente aos grupos paramilitares e disse que a ação visa proteger testemunhas e jurados. "Este tipo de crime organizado incita a comunidade, que vai para a porta do Fórum e faz ameaças veladas", declarou Zveiter. Ele anunciou que as varas criminais de Bangu e Santa Cruz, na mesma região, também serão transferidas por questões de segurança. O juiz titular da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, Rubens Casara, afirmou após a inauguração das salas das varas criminais que Campo Grande vive uma "crise de legalidade com a multiplicação de milícias". "Já tivemos audiências interrompidas a tiros do lado de fora do Fórum", lembrou Casara. Em abril do ano passado, um carro com homens armados emparelhou com o veículo que levava o juiz. Um dos homens mostrou o fuzil para o magistrado e o carro partiu em alta velocidade. "Foi uma abordagem na Avenida Brasil. O caso foi comunicado a Segurança Institucional, que fez uma tentativa de identificar o que tinha acontecido, mas nada foi demonstrado", afirmou o juiz. O magistrado afirmou que o clima de insegurança na região prejudicava os processos. "Não conseguíamos realizar as audiências ou trazer os presos devido ao alto risco de resgate deles por comparsas. Os réus eram absolvidos, porque não tinham testemunhas para depor. O Fórum tem apenas uma entrada. Um dia, por exemplo, se juntaram 40 pessoas na porta e inviabilizaram que as pessoas entrassem", revelou o juiz. O promotor da 2ª Vara Criminal do Ministério Público, Juan Luiz Vasquez, disse que a região está mergulhada em uma guerra entre milicianos das quadrilhas "Liga da Justiça" e o "Comando Chico Bala". Ele confirmou que a atuação dos jurados e testemunhas ficou comprometida em Campo Grande. "É muito difícil um jurado condenar um miliciano ali. Mesmo após prestarem depoimento no inquérito policial e ao promotor, as testemunhas não repetiam as declarações em juízo, porque são pressionadas. No início, algumas foram até processadas por falso testemunho", contou Vasquez. Ele recordou de uma audiência que terminou aos socos entre os "seguranças" de dois milicianos rivais. "Em, algumas audiências, os milicianos levaram seguranças particulares. Como eram inimigos, trocaram socos no plenário.", recordou o promotor. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, elogiou a mudança e disse que a atitude "tem fundamentos estratégicos e logísticos" para o combate contra as milícias.