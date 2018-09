Após aprovação de veto, fãs assistem à última tourada de Barcelona

Espanhóis da Catalunha vão assistir neste domingo à última tourada na região, já que na próxima semana entra em vigor uma lei proibindo a prática.

Cerca de 20 mil pessoas devem lotar a Arena Monumental de Barcelona, onde poderão ver os toureiros mais famosos do país em ação.

Legisladores da Catalunha votaram pelo veto das touradas no ano passado, após 180 mil pessoas assinarem uma petição.Enquanto eles alegam que a prática é cruel, opositores ao veto já disseram que vão levar à questão à Suprema Corte espanhola.

"Essa é uma arena tão bonita, com tanta tradição para os toureiros e para a celebração nacional. É uma pena", disse o toureiro Julián Lopez à agência Associatede Press.

Mercado negro

De acordo com a correspondente da BBC em Barcelona, Sarah Rainsford, as ingressos para a tourada histórica foram vendidos a uma velocidade recorde e chegaram a custar no mercado negro cinco vezes o valor do original.

No entanto, a Arena Munumental não atraía multidões como essa há muito tempo. E é justamente essa falta de apoio às touradas que, segundo Rainsford, incentivou os legisladores a aprovar o veto.

A correspondente afirma ainda que é crescente na Espanha a conscientização dos direitos dos animais e, especialmente, do desejo dos nacionalistas catalães de se diferenciarem do restante dos espanhóis e de suas tradições.

As touradas são permitidas em todas as regiões da Espanha, exceto nas Ilhas Canárias.Os ativistas que lutam contra as touradas agora querem que estender o veto à outras regiões.

Rainsford explica que eles terão dificuldades especialmente na Andaluzia e em Madrid, dois dos berços das touradas.

Muitos moradores desses locais costumam desprezar argumentos de crueldade contra animais e argumentam que as touradas são uma tradição antiga que precisa ser protegida e preservada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.