Após assalto, homem fica 4 dias em ribanceira no DF

O aposentado de 61 anos estava desaparecido desde o último domingo, 24. A família do homem registrou o sumiço na manhã da segunda-feira, 25, na Divisão de Repressão a Sequestros da Polícia Civil do Distrito Federal. Os agentes civis iniciaram a busca, mas quem encontrou o homem foi um morador da região.

Segundo informações do delegado diretor da Divisão, Leandro Ritt, Correa efetuava transporte irregular na região de Sobradinho. Na tarde do domingo, o aposentado deu carona para dois homens que, ao entrarem no veículo, um Fiat Uno, anunciaram o assalto.

Correa foi obrigado a dirigir por uma região de mata e, de acordo com Ritt, os suspeitos iriam matá-lo. O aposentado teve suas roupas e objetos pessoais roubados e os dois ladrões amarraram suas mãos para trás com uma camisa e o jogaram de uma ribanceira. O delegado não soube definir a altura da qual o idoso foi arremessado.

Correa chegou a ficar desacordado por algumas horas, após a queda e disse que conseguiu caminhar até um riacho. Com dores ele não conseguiu mais sair do local, onde permaneceu por quatro dias se alimentando apenas com água.