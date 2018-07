Após ataques de Obama, Romney cai em pesquisa

Mais de um terço dos eleitores registrados em um partido ou como independentes disseram na pesquisa pela internet que as menções à recusa de Romney em divulgar as declarações de renda e à sua passagem pela firma de investimentos Bain resultaram em uma impressão menos favorável do político.

E ainda mais preocupante para Romney é o fato de uma grande fatia dos eleitores independentes estarem se rendendo à imagem traçada pela campanha de Obama, que retrata Romney como um empresário inclemente, com algo a esconder nas suas declarações de imposto.

"Com três quartos dos eleitores registrados dizendo que ouviram pelo menos um pouco sobre essas questões, eu diria que a campanha de Obama tem tido sucesso em mostrá-las como confiáveis", disse Julia Clark, especialista em pesquisas do Ipsos.

Nas últimas semanas, Obama e seus aliados vêm dizendo que Romney transferiu postos de trabalho dos EUA para o exterior na época em que comandou a Bain. Isso fez com que 36 por cento dos eleitores registrados passassem a ter uma imagem mais negativa de Romney, contra 18 por cento que passaram a vê-lo de forma mais positiva.

Entre os independentes, 26 por cento o veem de forma menos favorável, e 13 por cento passaram a ter uma opinião melhor sobre o pré-candidato.

A campanha de Romney acusa Obama de estar tentando desviar as atenções dos problemas econômicos do país.

Os democratas também estão pressionando Romney a divulgar mais declarações de renda, além das informações relativas aos dois últimos anos. Um anúncio da campanha de Obama na semana passada insinuava que o pré-candidato tem algo a esconder.

Quase metade dos entrevistados disse que os norte-americanos têm direito a conhecer a história financeira dos candidatos nos últimos anos, enquanto um terço acha que exigir isso seria uma invasão de privacidade.

Entre os eleitores registrados, 37 por cento disseram que os comentários sobre os impostos de Romney lhes fizeram ter uma imagem menos favorável do candidato; entre os independentes, 30 por cento afirmaram isso.

A pesquisa foi feita com 1.195 adultos, incluindo 962 eleitores registrados, entre quinta e segunda-feira. O intervalo de confiança é de 3,7 pontos percentuais para os eleitores registrados, chegando a 8,7 pontos para os eleitores independentes.