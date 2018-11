Após atirar na esposa, homem mata 5 em colisão em SP Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na manhã de hoje na altura do quilômetro 207 da SP-304, em São Pedro, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi provocado por um homem que queria se matar após pensar que tinha assassinado a própria esposa com sete tiros. Porém, nenhuma das balas atingiu a mulher.