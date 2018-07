Após ato do MST, trânsito melhora na região da Paulista O trânsito na Avenida Paulista melhorou com o fim do protesto que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizou hoje na Capital. Por volta das 16h30 a via tinha 1 quilômetro de trânsito ruim da Rua Itapeva até a Rua Bela Cintra. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a manifestação foi responsável pela lentidão acima da média das 11h15 às 14 horas, quando a cidade registrou 78 quilômetros de vias congestionadas.