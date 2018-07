Após AVC, Neuza Borges sai da UTI sem previsão de alta

A atriz Neuza Borges, de 70 anos, foi transferida para um quarto do Hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite da quinta-feira, 26. O estado de saúde dela é estável. Neuza deu entrada no hospital na manhã da segunda-feira, 23, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Segundo o hospital, a atriz segue internada num quarto convencional, mas ainda sem previsão de alta. Ela atualmente interpreta a personagem Maria na novela A Vida da Gente, da TV Globo.

Neuza Borges atuou em dezenas de telenovelas e filmes, como A Indomada, Caminho das Índias e o longa de Miguel Falabella Poraloides Urbanas.