Após bateria de exames, Massa recebe alta e deixa hospital

"Ele foi reavaliado, fazendo novos exames de sangue. Repetimos a tomografia do crânio, a ressonância do crânio, passou por um exame oftalmológico e a conclusão é de que o Felipe não tem nenhuma necessidade de uma nova cirurgia nesse momento", disse Dino Altman, médico do piloto, a jornalistas.

Após a alta, Massa foi para sua casa no bairro do Morumbi, região sudoeste da capital paulista, acompanhado do pai, da mãe, do irmão e de sua mulher, Raffaela.

Os médicos que acompanharam o piloto desde a sua chegada ao Brasil na segunda-feira não quiseram fazer previsões sobre quando Massa deve voltar às pistas.

Massa, de 28 anos, sofreu traumatismo craniano ao ser atingido por uma mola que se soltou do Brawn GP de Rubens Barrichello e bater de frente com a proteção de pneus durante os treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Hungria, no mês passado.

Ele passou por uma cirurgia num hospital de Budapeste, capital húngara, e chegou a ficar em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos.

Para o lugar de Massa, a Ferrari escolheu o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, que voltará da aposentadoria para substituir o ex-companheiro de equipe.

(Reportagem de Camila Moreira)