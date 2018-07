Após busca da PF no PT da Bahia, dirigente diz que partido 'não tem nada a esconder'

SALVADOR - O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, disse que o partido "não tem nada a esconder" após o diretório regional da legenda ter sido alvo de busca e apreensão da Polícia Federal em operação intitulada Hidra de Lerna, deflagrada na manhã desta terça-feira, 4.

“Fomos surpreendidos com essa ação policial. Soube que toda a praça onde fica a sede foi isolada, mas não havia necessidade para tanto”, declarou Everaldo, que nesta terça estava em Ilhéus, no sul do Estado e se deslocou pra a capital assim que soube do fato.

Everaldo criticou a forma como os policiais agiram para entrar no prédio, que teria sido arrombado pela PF . “Não temos segurança no local. Ao chegarem para trabalhar, por volta das 8 horas, os funcionários encontraram as portas arrombadas e depredação, sem necessidade. Não temos nada a esconder e toda a diretoria do partido está à disposição. Não precisavam ter agido assim, considero essa ação algo sensacionalista” disse.

A Operação Hidra de Lerna investiga o financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia, que pode ter beneficiado o governador Rui Costa (PT), além de fraudes em licitações e contratos no Ministério das Cidades, tendo os policiais ido à casa do ex-ministro, atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) no Estado, Mário Negromonte (PP).

O governador Rui Costa ainda não se manifestou sobre a ação da PF e o Ministério das Cidades informou que não recebeu nenhuma notificação sobre a operação.