Após cabo ser baleado, Bope sobe morro e mata 1 no RJ

Santiago trabalhava na segurança do tenente-coronel Alberto Pinheiro Neto, principal assessor do comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Mário Sérgio Duarte. Neto, que esteve à frente do Bope até ontem, não estava no local do tiroteio. O cabo estava no carro descaracterizado da polícia, aguardando Pinheiro Neto, quando viu dois homens anunciarem o assalto a um casal que estava num veículo parado no sinal fechado. Santiago reagiu, mas comparsas dos criminosos fizeram cinco disparos na direção do cabo - um deles o atingiu na cabeça. Os assaltantes fugiram no carro do casal.

Houve pânico e correria dos pedestres que estavam próximos do local. "Eu escutei vários tiros e, quando voltei, o vi deitado no chão, no meio da pista. Ele agiu como policial. Procurou defender aquelas pessoas que estavam sendo agredidas. O que ele não contava era com a cobertura. Tudo está levando a crer que havia cobertura, tanto é que o impacto foi recebido por trás", disse Pinheiro Neto, coordenador de Assuntos Especiais.

Segundo os médicos do Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde Santiago foi levado, a bala provocou danos em vários pontos do cérebro. Ele passou por nove horas de cirurgia, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu estado de saúde é gravíssimo. Na operação no Morro do Turano e no Morro da Chacrinha, os policiais apreenderam um carro e uma pistola.