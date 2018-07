Após cheia histórica, Rio Negro desce 3 cm

O superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Marco Antônio Oliveira, confirmou o período de vazante em Manaus e disse que, em um prazo de 20 a 25 dias, o nível do Rio Negro deve voltar à normalidade, abaixo dos 29 metros.

O nível do rio bateu recorde de cheia em maio, quando atingiu 29,78 metros. Até então, a maior cheia histórica havia sido registrada em 2009, com a cota em 29,77 metros.

A cheia deste ano no Amazonas afetou mais de 80 mil famílias - 52 municípios decretaram situação de emergência e 3, de calamidade pública. O período de vazante também começou em outros rios do Estado.