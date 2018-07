Após chuva, CGE suspende estado de atenção em SP São Paulo, 11 - A chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta quarta-feira, 11, deixando seis regiões em estado de atenção por volta das 15h15, já se deslocou para os municípios da Grande São Paulo. Com isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), suspendeu os estados de atenção às 16 horas. Segundo o CGE, por volta das 16h30, chovia forte em partes das cidades do ABC paulista e dos municípios de Suzano, Mauá e Ferraz de Vasconcelos. Contudo, em função da grande cobertura de nuvens e do avanço da frente fria em direção ao Sudeste, ficam mantidas as condições para a ocorrência de chuvas entre a noite e a próxima madrugada. Durante a chuva desta tarde, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrou nenhum ponto de alagamento neste período.