Após chuva de domingo, SP tem 33 quedas de árvore Depois da forte chuva que atingiu São Paulo e complicou o trânsito durante a tarde deste domingo, a capital paulista amanhece nesta segunda com, ao menos, 30 vias bloqueadas por 33 quedas de árvores. As principais são Avenida Giovanni Gronchi, Rua Manoel Gois, a Avenida Pirassununga e a Rua Ministro Alfredo Nasser. Na Avenida Lineu de Paula Machado, na altura do Jockey Club, há duas ocorrências de árvore na via.