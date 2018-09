Após chuva forte, SP tem 114 semáforos com problemas Após a forte chuva de ontem, São Paulo registra hoje 114 semáforos com problemas. Do total, 61 estão apagados e 53 em amarelo piscante. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 45 equipes trabalham, 24 horas por dia, para realizar a manutenção dos semáforos com problemas.