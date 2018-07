Após chuva intensa, sol reaparece em São Paulo

Após a intensa chuva, o sol voltou a aparecer e, às 17h50, foram registrados 25ºC na capital paulista. Nas próximas horas, o tempo deve seguir instável, com pancadas de chuva forte em alguns bairros. As precipitações podem ainda vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

De acordo com os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as zonas Oeste, Sul, Leste, Sudeste e a região das Marginais Pinheiros e Tietê ficaram em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o Centro, áreas de instabilidade formadas pelo calor e a entrada de brisa marítima causam chuvas que variam entre moderada e forte nesses pontos da cidade. Há registros também de granizo na zona sul da capital, com pedras relativamente grandes e chuva intensa.

Chuvas intensas e quedas de temperatura durante a tarde são características típicas do verão. Na região do aeroporto de Congonhas, os termômetros marcavam 29ºC às 15h e, às 15h25, a temperatura marcada era de 20ºC. O verão brasileiro começa oficialmente no dia 21 de dezembro.