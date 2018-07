Após chuva, parte de São Paulo deixa estado de atenção

Por volta das 16 horas, chovia forte no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, e nos bairros de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e Itaim Paulista, na zona leste. A chuva forte que atinge São Mateus se desloca para Suzano.

Nesse horário, a cidade registrava ainda nove pontos de alagamento, sendo quatro intransitáveis na Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera. Houve queda de granizo no Itaim Bibi por volta das 14h05. Entre as 14 horas e as 15 horas, a estação meteorológica localizada no Mirante de Santana, na zona norte registrou ventos que atingiram aproximadamente 40 km/h.