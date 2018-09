Após chuva, SP tem mais de 170 km de lentidão

Os trechos mais complicados eram a Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, com lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé. A Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tinha um congestionamento de quase 9 km, até a Ponte Eusébio Matoso. A Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, e a Radial Leste, no sentido bairro, também apresentavam lentidão. A Avenida Paulista estava totalmente congestionada nos dois sentidos.